Son Dakika Haberleri: Göçmen: Yeni bir Türkiye hikayesiyle tekrar yola çıkma zamanı

Göçmen: Yeni bir Türkiye hikayesiyle tekrar yola çıkma zamanı

37 dakika önce

Göçmen, "2018'de ciddi badireler atlattık. Artık yeni bir Türkiye hikayesiyle tekrar yola çıkma zamanı. Türkiye'nin; üretimi kaldıraç olarak kullanan, teknolojinin olanaklarıyla daha çok katma değer üreten, bunu yaparken de verimliliği odağına alan bir anlayışla geleceğe bakması gerekiyor.

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Göçmen, "2018'de ciddi badireler atlattık. Artık yeni bir Türkiye hikayesiyle tekrar yola çıkma zamanı. Türkiye'nin; üretimi kaldıraç olarak kullanan, teknolojinin olanaklarıyla daha çok katma değer üreten, bunu yaparken de verimliliği odağına alan bir anlayışla geleceğe bakması gerekiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:37 

Türkiye, Ekonomi
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