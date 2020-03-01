Göçmen yoğunluğunun yaşandığı pazarkule'ye geçişler kapatıldı - Son Dakika

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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı pazarkule'ye geçişler kapatıldı
6 saat önce
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:29 Kaynak: DHA
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı
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