Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule?ye geçişler kapatıldı(2) - Son Dakika

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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule?ye geçişler kapatıldı(2)
11 dakika önce
GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDIEdirne'de sabah saatlerinde geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yolu, öğlen saatlerinde yeniden açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:25 Kaynak: DHA
GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI
Edirne'de sabah saatlerinde geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yolu, öğlen saatlerinde yeniden açıldı. Jandarma ekipleri bariyerleri kaldırarak, gelen göçmenlerin geçişlerine izin vermeye başladı. Yolun açılmasıyla birlikte bölgeye bekleyen göçmenler de Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru geçmeyi sürdürüyor.
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