Son Dakika Haberleri: Göçmene Karşı 'Dört Çocuk' Formülü

Göçmene Karşı 'Dört Çocuk' Formülü

42 dakika önce

MACARİSTAN'da doğan çocukların sayısını artırmak için bu adımı attıklarını açıklayan Orban, böylece ülkesinin geleceğinin göçmenlere bağımlı kalmayacağını belirtti.

Göçmene Karşı 'Dört Çocuk' Formülü, System.String[]
MACARİSTAN'da doğan çocukların sayısını artırmak için bu adımı attıklarını açıklayan Orban, böylece ülkesinin geleceğinin göçmenlere bağımlı kalmayacağını belirtti. Açıklanan diğer adımlar arasında üç çocuğu olduğu anda kesilmek üzere genç çiftlere faizsiz 36 bin dolar değerinde kredi sağlanması yer alıyor. Orban, Batı'da doğum oranının düşmesine yönelik umudun göçe bağlandığını ancak Macaristan'da durumun böyle olmayacağını vurguladı: "Düşen her çocuk sayısı için yerine birinin geldiği ve böylece rakamların iyi olacağı belirtiliyor. Ancak Macar halkı farklı düşünüyor. Bizim rakamlara ihtiyacımız yok, bizim Macar çocuklara ihtiyacımız var."

DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜK

Macar liderin konuşmasına en büyük alkış, doğum oranını yükseltmek için açıkladığı yedi maddelik planı sırasında geldi. Hükümetinin planları arasında ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde 21 bin kreşin açılması, ülkenin sağlık sistemi için ekstra 2.5 milyar dolar harcanması, konut yardımlarının verilmesi ve yedi koltuklu araba alanlara devlet yardımının sağlanması yer alıyor.

Bir kadının hayatı boyunca doğurduğu çocuk sayısını hesaplayan doğurganlık oranının ortalaması Avrupa Birliği'nde 1.58 iken bu rakam Macaristan'da 1.45.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:01 

Macaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamdi Alkan'ın Eşi Selen Görgüzel Alkan, Doğum Günü Partisinde Mini Elbisesiyle Döktürdü Kart Borçlularından Sonra Kredi Borçlularına da 60 Aylık Yapılandırma İmkanı Getirildi

Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçmene Karşı 'Dört Çocuk' Formülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]