Göçmene Karşı 'Dört Çocuk' Formülü
42 dakika önce
MACARİSTAN'da doğan çocukların sayısını artırmak için bu adımı attıklarını açıklayan Orban, böylece ülkesinin geleceğinin göçmenlere bağımlı kalmayacağını belirtti.
MACARİSTAN'da doğan çocukların sayısını artırmak için bu adımı attıklarını açıklayan Orban, böylece ülkesinin geleceğinin göçmenlere bağımlı kalmayacağını belirtti. Açıklanan diğer adımlar arasında üç çocuğu olduğu anda kesilmek üzere genç çiftlere faizsiz 36 bin dolar değerinde kredi sağlanması yer alıyor. Orban, Batı'da doğum oranının düşmesine yönelik umudun göçe bağlandığını ancak Macaristan
'da durumun böyle olmayacağını vurguladı: "Düşen her çocuk sayısı için yerine birinin geldiği ve böylece rakamların iyi olacağı belirtiliyor. Ancak Macar halkı farklı düşünüyor. Bizim rakamlara ihtiyacımız yok, bizim Macar çocuklara ihtiyacımız var."
DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜK
Macar liderin konuşmasına en büyük alkış, doğum oranını yükseltmek için açıkladığı yedi maddelik planı sırasında geldi. Hükümetinin planları arasında ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde 21 bin kreşin açılması, ülkenin sağlık sistemi için ekstra 2.5 milyar dolar harcanması, konut yardımlarının verilmesi ve yedi koltuklu araba alanlara devlet yardımının sağlanması yer alıyor.
Bir kadının hayatı boyunca doğurduğu çocuk sayısını hesaplayan doğurganlık oranının ortalaması Avrupa Birliği
'nde 1.58 iken bu rakam Macaristan'da 1.45.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:01
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