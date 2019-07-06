Göçmenler Ada'da yakalandı
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Aydın Didim ilçesinde Panayır Adası'nda tekne bekleyen düzensiz göçmeler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın Didim
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
ilçesinde Panayır Adası'nda tekne bekleyen düzensiz göçmeler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Muğla
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Didim Panayır adası üzerinde bir grup düzensiz olduğu ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri Panayır Ada'sında sahilde bekleyen 15 Suriye
, 9 Filistin
ve 1 Fas
uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı.
Toplam 25 düzensiz göçmen Didim'deki Marinaya teslim edilirken, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldüler. - AYDIN
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