Göçmenler alışveriş için marketlere koştu - Son Dakika

Göçmenler alışveriş için marketlere koştu

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen göçmenler, marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. Geceleri bölgede kurdukları çadırlarda geçiren göçmenler, gıda ihtiyaçlarını ise yakınlardaki marketlerden alışveriş yaparak karşılıyor. Karaağaç Mahallesi'ndeki marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan göçmenler, alışveriş yapıp ardından kaldıkları çadırlara döndü.

Bazı göçmenler ise telefonlarını şarj etmek için kafeteryalara gitti. Zaman zaman kalabalıklaşan kahvelere uzatma kablolar kurulmasıyla kalabalık önlendi.