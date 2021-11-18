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Göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki kampı boşalttı (1) - Son Dakika

Göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki kampı boşalttı (1)

18.11.2021 23:05

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin sınır bölgesi içerisinde hazırladığı kapalı alana geçti.

Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin sınır bölgesi içerisinde hazırladığı kapalı alana geçti.

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler ormanlık alanda ve sınır noktasında kendi imkanlarıyla kurdukları kamplarda öğleden sonra eşyalarını toparlamaya başladı.

Çoğunluğu Irak olmak üzere Suriye, Afganistan, İran ve diğer bazı Asya ve Afrika ülkelerinden gelenlerin de aralarında bulunduğu göçmenlerden çocuklu aileler öncelikle kamptan ayrıldı.

Kalan az sayıdaki kişinin de akşam kampı terk etmesiyle Polonya sınırı yakınındaki alan tamamen boşaldı.

Belarus Devlet Sınır Komitesi, sınır noktasındaki kampta kimse kalmadığı için bu alanda gazetecilerin çalışamayacağını, gazetecilerin göçmenlerin yerleştiği lojistik merkezde çalışmalarını sürdürebileceğini duyurdu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla kısa süre önce Bruzgi sınır bölgesinde lojistik merkezdeki kapalı alana yerleştirilen göçmenlere, tıbbi yardım, sıcak yemek, su, hijyen ürünleri ve yastık-yorgan-minder gibi temel ihtiyaçlara yönelik yardımlar dağıtıldı.

Göçmen grupların 10 gündür soğuk havada çadırlarda günlerini geçirdikten sonra merkezdeki kapalı alana hızlı şekilde gitmesi dikkat çekti. Pek çok insanın uyuyarak dinlendiği alanda, çocuklar soğuktan korunaklı ortamda oynarken, anneler de bebeklerinin bakımlarını gerçekleştirdi. Kalabalık arasında namazlarını eda edenler de oldu.

Kapalı alandaki yer darlığına çözüm bulmak amacıyla yetkililerin dağıttığı paletlerden demir konstrüksiyonlar üzerine ikinci bir kat çıkan göçmenler, buralarda da istirahat etmeye başladı.

Belaruslu yetkililer, merkeze giremeyen gruplar için ayrı bir kapalı alan planlaması yaparken, Belarus Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuriy Karayev ve ekibi de bölgede bizzat yardım faaliyetlerini yönetti.

Belarus topraklarında 7 bin civarında göçmen var

Bu arada Belarus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Natalya Eysmont, Belarus topraklarında halihazırda 7 bin civarında göçmen olduğunu, Belarus-Polonya sınırındaki kampta ise yaklaşık 2 bin kişinin beklediğini ifade etti. 200-500 arasında kişinin de Belarus'un Avrupa'ya olan diğer sınır noktalarında olduğunu kaydeden Eysmont, bu kimselerin Polonya güvenlik güçlerince Belarus'a geri itilenlerden oluştuğunu aktardı.

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Lukaşenko'dan Merkel'e Almanya'ya insani koridor önerisi

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede göçmen krizinin sona ermesi için bir mekanizma önerdiğini anlatan Eysmont, "Bu mekanizmaya göre, Avrupa Birliği kampta bulunan 2 bin mülteci için insani koridor oluşturuyor. Geriye kalan 5 bin kişinin de vatanlarına dönmesi için mümkün olduğunca ve dilerlerse yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz ve Angela Merkel, anlaşmaya göre, Almanya'ya insani bir koridor düzenlenmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler yapacak." ifadelerini kullandı.

Belarus tarafının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğine dikkati çeken Eysmont, şimdilik sadece 400 civarında göçmenin ülkelerine geri dönmeye rıza gösterdiğini belirtti.

Diğer göçmenlerin ise geri dönmeyi reddettiğini ve Batı Avrupa'ya özellikle de Almanya'ya bir koridor sağlanmasında ısrar ettiğini ifade eden Eysmont, bu insanlarla ilgili çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Irak, Suriye ve diğer ülkelere göçmenlerin zorla gönderilmesi için herhangi bir uygulama yapmayacaklarına dikkati çeken Eysmont, "Biz sözümüzü tutuyoruz ama AB hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmiyor." şeklinde konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Eysmont'un bu açıklaması sonrası sınır boyundaki göçmenlerin kampı terk ederek, kapalı alana hızlı şekilde geçmesi dikkat çekti.

Göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki kampı boşalttı (1)
Göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki kampı boşalttı (1)
Göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki kampı boşalttı (1)
Göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki kampı boşalttı (1)

Polonya, Belarus, Almanya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki kampı boşalttı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki kampı boşalttı (1) - Son Dakika
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