Göçmenler botla geçişi tercih etmedi, Edirne'ye yöneldi - Son Dakika
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Göçmenler botla geçişi tercih etmedi, Edirne'ye yöneldi

6 saat önce

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından özelikle Edirne'de yoğunluk yaşanırken, mülteciler deniz üzerinden en yoğun geçişlerin yaşandığı İzmir'i pek tercih etmeyerek Edirne'ye yöneldi.

Göçmenler botla geçişi tercih etmedi, Edirne'ye yöneldi, System.String[]

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından özelikle Edirne'de yoğunluk yaşanırken, mülteciler deniz üzerinden en yoğun geçişlerin yaşandığı İzmir'i pek tercih etmeyerek Edirne'ye yöneldi.


Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri artık engellememe kararının ardından binlerce göçmen Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye yöneldi. Gözler ise göçmenlerin en yoğun geçiş yaptığı Ege sahillerine ve İzmir'e çevrildi. Son iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle göçmenler deniz üzerinden geçiş yapmak istese de başarılı olamadı.


İzmir sahillerinde beklenen yoğunluk yok


Sakız Adası'nın hemen karşısında bulunan İzmir'in Çeşme ilçesinde ise beklenen yoğunluk yaşanmadı. Fırtınanın dindiği, güneşli bir havanın hakim olduğu ilçeye az sayıda göçmen geldi. Mülteciler, daha sonra ise Edirne'ye yöneldi. Zaman zaman yoğun geçişlerin olduğu Dikili ve diğer kentlerdeki manzaralar da Çeşme ile aynıydı.


Öte yandan, havanın düzelmesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çeşme semalarında uçakla denetim yaptı. Deniz üzerinde de bir sahil güvenlik botu olası bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı. Edirne'de yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. - İZMİR

Türkiye, Avrupa, Edirne, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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