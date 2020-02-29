Göçmenler bugün de Edirne'ye gidiyor - Son Dakika
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Göçmenler bugün de Edirne'ye gidiyor

6 saat önce

İSTANBUL'da toplanan göçmenler bugün de Edirne'ye gitti.

Göçmenler bugün de Edirne'ye gidiyor, System.String[]
İSTANBUL'da toplanan göçmenler bugün de Edirne'ye gitti.

İstanbul'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları bugün de Edirne'ye hareket etti. Zeytinburnu'nda bazı taksilerin ve minibüslerin hazır beklediği görüldü.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
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