Göçmenler bugün de Edirne'ye gidiyor - Son Dakika

İSTANBUL'da toplanan göçmenler bugün de Edirne 'ye gitti.

İstanbul'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları bugün de Edirne'ye hareket etti. Zeytinburnu'nda bazı taksilerin ve minibüslerin hazır beklediği görüldü.

- İstanbul