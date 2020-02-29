Göçmenler bugün de Edirne'ye gidiyor - Son Dakika

Göçmenler bugün de Edirne'ye gidiyor
6 saat önce
İSTANBUL'da toplanan göçmenler bugün de Edirne'ye gitti.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da toplanan göçmenler bugün de Edirne
'ye gitti.
İstanbul'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları bugün de Edirne'ye hareket etti. Zeytinburnu'nda bazı taksilerin ve minibüslerin hazır beklediği görüldü.
- İstanbul
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(4) Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor İnsan kaçakçısı: 20 yıldır bu işi yapıyorum, Avrupa'nın yarısını ben gönderdim