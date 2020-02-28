Göçmenler Edirne'ye akın ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmenler Edirne'ye akın ediyor - Son Dakika

Göçmenler Edirne'ye akın ediyor

6 saat önce

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler Yunanistan'a gitmek için akın akın Edirne'ye geliyor.

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler Yunanistan'a gitmek için akın akın Edirne'ye geliyor.

İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce göçmen Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen göçmenlerin sayısının sürekli arttığı görülüyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelen yüzlerce göçmen, bavullarını ve çantalarını alarak kilometrelerce yol yürüyüp, önce şehir merkezinde toplanıyor ardından gruplar halinde Yunanistan sınırına hareket ediyor.

Aralarında bebeklerin, çocukların ve yaşlıların bulunduğu göçmen grubu, kısa sürede binlerce göçmenin Edirne'ye geleceğini söyledi.

(Şener Urfa/İHA)

Göçmenler Edirne'ye akın ediyor

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur
Son dakika: NATO'dan ilk açıklama: Türkiye çok kıymetli bir müttefikimiz, Türkiye'nin yanındayız Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin lideri ile görüşecek

Son Dakika Haberleri
14:53 Ünlü isimler, 33 şehidimizden sonra konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti
13:42 Türkiye şehitlerine ağlıyor! İşte ünlülerin paylaşımları
13:42 Fulya Hacısüleymanoğlu'na doğum günü sürprizi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 15:18:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçmenler Edirne'ye akın ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]