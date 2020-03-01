Göçmenler edirne'ye gitmeye devam ediyor - Son Dakika

Göçmenler edirne'ye gitmeye devam ediyor
6 saat önce
Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye yolculukları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:29 Kaynak: DHA
Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye yolculukları devam ediyor. Fatih Vatan Caddesi'nde toplanan göçmenler, otobüslerle Edirne'ye hareket etti.
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