Göçmenler edirne'ye gitmeye devam ediyor - Son Dakika
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Göçmenler edirne'ye gitmeye devam ediyor

6 saat önce

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye yolculukları devam ediyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye yolculukları devam ediyor. Fatih Vatan Caddesi'nde toplanan göçmenler, otobüslerle Edirne'ye hareket etti.

Göçmenler edirne'ye gitmeye devam ediyor

Vatan Caddesi, Türkiye, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:29 Kaynak: DHA
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