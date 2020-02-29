Göçmenler gece boyunca Edirne'ye gitti - Son Dakika
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Göçmenler gece boyunca Edirne'ye gitti

6 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL'da toplanan göçmenler gece saatlerinde de Edirne'ye gitti.

Göçmenler gece boyunca Edirne'ye gitti, System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL'da toplanan göçmenler gece saatlerinde de Edirne'ye gitti.

İstanbul'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları gece boyunca yine Edirne'ye hareket etti. Zeytinburnu'nda bazı taksilerin ve minibüslerin hazır beklediği görüldü. Burada bekleyen göçmenlerin arasında Zonguldak'tan ve Ankara'dan da gelenlerin olduğu öğrenildi. Göçmenlerin toplandığı bir diğer nokta da Fatih, Aksaray oldu. Buradakiler otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gitti. Otogarda da göçmenlerin yoğunluğu vardı.


İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:06 Kaynak: DHA
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