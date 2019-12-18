Göçmenler Günü Şanlıurfa'da kutlandı - Son Dakika
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Göçmenler Günü Şanlıurfa'da kutlandı

6 saat önce

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliği ile Göçmenler Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

Göçmenler Günü Şanlıurfa'da kutlandı, System.String[]

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliği ile Göçmenler Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.


Birçok Avrupa Birliği ülkesinin toplamından daha çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda etkinlikler düzenlendi. Farklı ülkelerin yardım platformlarının da stant açtığı etkinlikte Suriyeli misafirlere yönelik konuşmalar, söyleşiler ve dayanışma programları gerçekleştirildi.


Programda açılış konuşması yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Uçar, "Suriye iç savaşının 9. yılını geride bıraktık. Geçen zaman içinde ülkemiz 4 Milyona yakın Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Sosyal devlet anlayışımızın gereğince tüm Suriyeli kardeşlerimize her türlü destekler sağlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Suriye iç savaşından bu yana insani yardım ve sosyal yardım alanında ilk günden itibaren olağan üstü bir çaba sarf ediyoruz. 10 bin üzerinde bireye 26 binin üzerinde hizmet sağlayarak 12 kadın destek merkezimizde, Engelli Koordinasyon ve birçok sosyal tesislerimizde Suriyeli kardeşlerimiz istifade ettirmekteyiz" dedi.


Programda Vali Vekili İsmail Çetinkaya ise, "Şanlıurfa olarak Türkiye'de en çok Suriyeli misafire ev sahipliğinde bulunan illerden bir taneyiz. Onların sosyal, ekonomik ve diğer tüm insani haklardan yararlanması için elimizden gelen tüm özveriyi sergiliyoruz. Programda emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.


Programa AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:23 Kaynak: İHA
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