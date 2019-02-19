'Göçmenler her zaman yeni yollara yönelecek'
25 dakika önce
Erdoğan, "Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdükçe, zenginle fakir arasındaki uçurum genişledikçe, göçmenler her zaman yeni yollara yöneleceklerdir.
Erdoğan, "Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdükçe, zenginle fakir arasındaki uçurum genişledikçe, göçmenler her zaman yeni yollara yöneleceklerdir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:35
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