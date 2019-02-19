Son Dakika Haberleri: 'Göçmenler her zaman yeni yollara yönelecek'

'Göçmenler her zaman yeni yollara yönelecek'

25 dakika önce

Erdoğan, "Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdükçe, zenginle fakir arasındaki uçurum genişledikçe, göçmenler her zaman yeni yollara yöneleceklerdir.

'Göçmenler her zaman yeni yollara yönelecek', System.String[]
Erdoğan, "Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdükçe, zenginle fakir arasındaki uçurum genişledikçe, göçmenler her zaman yeni yollara yöneleceklerdir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:35 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Tahtından Eden Paladyum, Rekor Fiyata Ulaştı Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı!

Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı! Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 23:00:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Göçmenler her zaman yeni yollara yönelecek'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]