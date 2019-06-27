Göçmenler için 18 ilde 'uyum' programı düzenlenecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde, Türkiye'de Suriyeliler başta olmak üzere geçici koruma altındaki kişiler ve göçmenler için 18 ilde 'Uyum Biz Bize Sohbetler' programı düzenlenecek.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kişiler ve göçmenler için valilikler, sivil toplum kuruluşları, yerel ve yabancı kanaat önderlerinin katılımıyla 'Uyum Biz Bize Sohbetler' programı düzenlenecek. Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı 18 ilde düzenlenen sohbetlerde, Türkiye'de sosyal uyuma ilişkin yaşanan zorlukların yerinde tespit edilmesi ve birlikte yaşam kültürü ile karşılıklı uyum sağlanması amaçlanıyor. İki gün olarak planlanan programlarda ilk gün yerel ve yabancı kanaat önderleri ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilecek ikinci gün ise Türkiye'nin uyuma ilişkin perspektifi, birlikte yaşam kültürü ve ortak değerler katılımcılara aktarılacak.

26 Haziran'da Mersin'de başlayan program, 6 Mart 2020 tarihinde Kocaeli'nde sona erecek.

ANKARA,