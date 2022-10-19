Göçmenler için dev çadır tesisi açıldı - Son Dakika
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Göçmenler için dev çadır tesisi açıldı

19.10.2022 20:40

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde sığınmacılar ve uluslararası göçmenler için inşa edilen dev çadır kompleksi, Randall Adası'nda hizmete başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde sığınmacılar ve uluslararası göçmenler için inşa edilen dev çadır kompleksi, Randall Adası'nda hizmete başladı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmenler için dev çadır tesisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göçmenler için dev çadır tesisi açıldı - Son Dakika
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