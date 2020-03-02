Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor - Son Dakika

Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor

10 dakika önce

Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler İpsala sınırına doğru ilerliyor.

Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor, System.String[]

Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler İpsala sınırına doğru ilerliyor.


Türkiye'den Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin engellenmeyeceği açıklamalarının ardından, göçmenler İpsala sınırı kapısına ilerliyor. Zaman zaman Yunan askerlerinin engellemeleri olsa da kaçak göçmenler Meriç Nehrinin farklı bölgelerinden karşı tarafa geçmeye çalışıyor. Yolda ilerlemeye çalışan göçmenler onlara engel koymaya çalışan Yunan askerlerine de tepki gösterdi. - EDİRNE

Türkiye, Avrupa, İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada
"Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü İdlib şehidinin 5 yaşındaki yeğeni: Asker pilot olacağım çünkü dayımın ölmesine izin veremem

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 15:59:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]