Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor - Son Dakika
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Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor

6 saat önce

Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler İpsala sınırına doğru ilerliyor.

Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor, System.String[]

Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler İpsala sınırına doğru ilerliyor.

Türkiye'den Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin engellenmeyeceği açıklamalarının ardından, göçmenler İpsala sınırı kapısına ilerliyor. Zaman zaman Yunan askerlerinin engellemeleri olsa da kaçak göçmenler Meriç Nehrinin farklı bölgelerinden karşı tarafa geçmeye çalışıyor. Yolda ilerlemeye çalışan göçmenler onlara engel koymaya çalışan Yunan askerlerine de tepki gösterdi.

(Halil Dağ/İHA)

Türkiye, Avrupa, İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
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