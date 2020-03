Göçmenler, İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

AVRUPA ülkelerine gitmek içen Edirne 'ye akın eden göçmenler, Yunanistan 'a açılan ve bu ülke tarafından kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından İpsala ilçesindeki İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önündeki yoğunluk her geçen saat artarken, bekleyenler soğuk havada ateşler yakarak ısınmaya çalışıyor.

Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve kapalı bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Soğuk hava şartlarının daha da kuvvetlenmesiyle ateş yakarak ısınmaya çalışan göçmenler, kapılar açılana kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini söylediler. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

SICAK ÇORBA VE EKMEK DAĞITILDI

İpsala Sınır Kapısı'na akın eden göçmenlere Türk vatandaşlarının insani yardımları da gecikmeden geldi. Birçok vatandaş, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıttı. Özel bir firma ise İpsala Sınır Kapısı'na gelerek göçmenlere sıcak çorba ikramında bulundu. Sıraya girerek çorba alan göçmenler, "Türklerden Allah razı olsun. Onlar olmasa açlıktan herkes ölecekti burada" dedi.

DAVUD KADİM: YUNAN ASKERLERİ HER ŞEYİMİZİ ALDI

Sınır kapısındaki üçüncü gününü geride bıraktığını söyleyen Afganistan uyruklu Davud Kadim, sınırı yüzerek geçtiğini ve orada Yunan askerlerinden şiddet gördüğünü ifade etti. Kadim, "Yüzerek karşıya geçtim. Yunanistan askerleri bana, 'geldiğin yere geri dön, git buradan' dediler. Ben de mecbur tekrar buraya döndüm. Onlar bizi alana kadar, kapıları açana kadar buradan ayrılmayacağım. İstanbul 'a dönmeyeceğim. 5 gün, 10 gün fark etmez. Ne kadar sürerse burada beklemeye devam edeceğim. Fabrikada işçiydim. İşimi bıraktım geldim. Şimdi geri dönersem ne işim var ne kalacak yerim var. Beklemeye devam edeceğim" diye konuştu.

CAVİT ŞAHİN: BİZLER HER ŞEYDEN ÖNCE İNSANIZ

İpsala Sınır Kapısı'ndaki ikinci gününde olduğunu ve şartların gittikçe zorlaştığını ifade eden Afganistan uyruklu Cavit Şahin , sınırı 4 saat yürüyerek geçtiğini fakat geri gönderildiğini söyledi. Yunan askerlerinden sözlü ve fiziksel şiddet gördüğünü belirten Şahin, "Arkamızda anne babamızı bıraktık. Savaştan kaçtık. Türkiye 'ye sığındık. İstanbul'da yaşıyorduk. Müslüman memleket her şey iyi, birçok şey var. Sınır kapısının açıldığını duyunca işimizi bıraktık. Ben ve eşim İpsala Sınır Kapısı'na geldik. Yanımızda yiyecek ve su vardı. Yürüyerek sınırı geçtik. Yunan askerleri her şeyimizi elimizden aldı. Bizler her şeyden önce insanız. Ama bize acımıyorlar. Silah atıyorlar. Gaz bombası atıyorlar. Çocuklar hasta oldu. Herkesin hali perişan oldu. Bizler Türklerden çok yardım gördük ama orada sadece zulüm gördük" dedi.

