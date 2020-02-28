Göçmenler istanbul'dan edirne'ye trenle geldi - Son Dakika

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Göçmenler istanbul'dan edirne'ye trenle geldi
7 saat önce
Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gün boyu taksi ve otobüslerle akın eden göçmenlerin ardından kalabalık bir grup da gece saatlerinde demiryolu ile kente giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gün boyu taksi ve otobüslerle akın eden göçmenlerin ardından kalabalık bir grup da gece saatlerinde demiryolu ile kente giriş yaptı. İstanbul'dan trenle yola çıkan çok sayıda göçmen, gece saatlerinde Edirne'ye ulaştı. İstanbul Halkalı'dan hareket eden yolcu trenine binen çok sayıda göçmen saat 22.30 sıralarında Edirne Tren Garı'na geldi. Trenden çanta ve valizleriyle birlikte inen mülteciler, toplu halde yürüyerek sınıra doğru gitti.
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