GÖÇMENLER İSTANBUL'DAN EDİRNE'YE TRENLE GELDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÖÇMENLER İSTANBUL'DAN EDİRNE'YE TRENLE GELDİ - Son Dakika

GÖÇMENLER İSTANBUL'DAN EDİRNE'YE TRENLE GELDİ

6 saat önce

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gün boyu taksi ve otobüslerle akın eden göçmenlerin ardından kalabalık bir grup da gece saatlerinde demiryolu ile kente giriş yaptı.

GÖÇMENLER İSTANBUL'DAN EDİRNE'YE TRENLE GELDİ, System.String[]

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gün boyu taksi ve otobüslerle akın eden göçmenlerin ardından kalabalık bir grup da gece saatlerinde demiryolu ile kente giriş yaptı. İstanbul'dan trenle yola çıkan çok sayıda göçmen, gece saatlerinde Edirne'ye ulaştı. İstanbul Halkalı'dan hareket eden yolcu trenine binen çok sayıda göçmen saat 22.30 sıralarında Edirne Tren Garı'na geldi. Trenden çanta ve valizleriyle birlikte inen mülteciler, toplu halde yürüyerek sınıra doğru gitti.


- Edirne
Yunanistan, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:12 Kaynak: DHA
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