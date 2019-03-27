Son Dakika Haberleri: Göçmenler, Libya Açıklarında Bir Gemiyi Kaçırdı

Göçmenler, Libya Açıklarında Bir Gemiyi Kaçırdı

51 dakika önce

Türkiye'den demir alan bir kargo gemisi, boğulmaktan kurtardığı göçmeler tarafından kaçırıldı.

Göçmenler, Libya Açıklarında Bir Gemiyi Kaçırdı, System.String[]
Türkiye'den demir alan bir kargo gemisi, boğulmaktan kurtardığı göçmeler tarafından kaçırıldı. İtalya Başbakanı Matteo Salvini olayı, "Bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" diyerek duyurdu. İstanbul Küçükyalı'dan kalkarak Libya'nın Trablus limanına doğru yol alan Palau bayraklı Elhiblu 1 isimli bir kargo gemisi, denizde mahsur kalan 108 göçmeni kurtarmış ve hedefi olan Trablus'a doğru yola çıktı. Ancak Afrika'ya geri dönmek istemediğini söyleyen göçmenler, geminin kontrolünü ele geçirerek, gemiyi Malta adasına doğru çevirdi. Gemide bulunan Türk kaptan, 4'ü Hint ve biri Libyalı 6 kişilik mürettebatın son durumu bilinmiyor. Geçtiğimiz aylarda, yardım gemilerine limanları kapatan ve kayıtdışı göçe savaş açan İtalya Başbakanı Matteo Salvini, "Bunlar mülteci değiller, korsanlar. Dürbünlerle sadece İtalya'ya bakıyorlar. Bu açıkça organize suçtur" dedi. Malta Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, geminin geldiği takdirde Malta limanına girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Matteo Salvini, Türkiye, İtalya, Libya, Güncel
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