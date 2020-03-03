Göçmenler, Meriç Nehri kıyısında sabahladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmenler, Meriç Nehri kıyısında sabahladı - Son Dakika

Göçmenler, Meriç Nehri kıyısında sabahladı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor.

Göçmenler, Meriç Nehri kıyısında sabahladı, System.String[]
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunanistan'a geçiş yapmak amacıyla Meriç Nehri kıyısında geceyi geçiren göçmenler, güne umutla başladı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden taksi, otobüs ve trenler ile Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı artarken önce Yunanistan'a buradan da Avrupa'ya gitmek isteyenlerin bekleyişi devam ediyor. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler, Doyran köyünde bekliyor. Geceyi Türkiye ve Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri kıyısında geçiren göçmenler, yeni güne de umutla başladı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlerin üzerlerini battaniye ile örttüğü görülürken, ısınmak için ateş yakanlar da oldu.  ?Doyran köyünde bekleyen Afgan göçmen, "Gece soğuktu, 2 gündür buradayız. Doyran'da kalıyoruz. Yunanistan'a geçeceğiz. 20 kişi buradayız. Çocuklar da var" dedi.


- Edirne
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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:23 Kaynak: DHA
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