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Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor
6 saat önce
Türkiye'nin ülkede bulunan Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açmasının ardından günlerdir binlerce göçmen ve mülteci zor şartlarda Meriç Nehri'ni aşarak Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.
Türkiye'nin ülkede bulunan Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açmasının ardından günlerdir binlerce göçmen ve mülteci zor şartlarda Meriç Nehri'ni aşarak Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.
Görüntülerde, çarşamba günü Yunanistan sınırını geçmek üzere Meriç'i dolaşan göçmenlerin mücadelesi yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:56
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