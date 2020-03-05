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Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor
6 saat önce
Türkiye'nin ülkede bulunan Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açmasının ardından günlerdir binlerce göçmen ve mülteci zor şartlarda Meriç Nehri'ni aşarak Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:48
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