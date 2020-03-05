Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor - Son Dakika Dünya

Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor

6 saat önce

Türkiye'nin ülkede bulunan Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açmasının ardından günlerdir binlerce göçmen ve mülteci zor şartlarda Meriç Nehri'ni aşarak Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

Türkiye'nin ülkede bulunan Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açmasının ardından günlerdir binlerce göçmen ve mülteci zor şartlarda Meriç Nehri'ni aşarak Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.View on euronews

Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor

Meriç Nehri, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:48 
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