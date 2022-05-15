Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı - Son Dakika
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Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı

15.05.2022 13:03
Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı

Edirne'de yabancı plakalı tur otobüsünün deposundan sesler gelmesi üzerine polis ekiplerinin kontrolünde açılan depoda 3 göçmen sıkışmış halde bulundu.

Edirne'de yabancı plakalı tur otobüsünün deposundan sesler gelmesi üzerine polis ekiplerinin kontrolünde açılan depoda 3 göçmen sıkışmış halde bulundu. Göçmenleri sıkışmış halde görenler gözlerine inanamadı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Edirne'ye gelen buradan da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek Bosna Hersek'e gitmek üzere olan tur otobüsünden sesler geldiğini fark eden şoför, otobüsü durdurup polislerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sesin geldiği depoyu açtığında 2'si Fas ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere 3 göçmenin sıkışmış halde olduğunu gördü. Ekipler tarafından depodan çıkarılan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Otobüste yolcu olarak bulunan Volkan Özşan, "Şoför ve muavin arkadaş sesler gelmesi üzerine depoyu kontrol ettiklerinde göçmen olduğunu fark etti. Daha sonra oradan onları çıkardılar. Deponun kapağında birisinin kafası sıkışmıştı" dedi.

Panik anları yaşanınca otobüsün yanına geldiğini söyleyen Edirneli vatandaş Soydan Çaylı, "Otobüsün depo olarak kullanılan yatak bölümü var. Kendilerini oraya sıkıştırmışlar. Polis ekipleri tarafından oradan çıkarıldılar. O bölüme bir kişi girmiş olsa sıkışmazdı, ama üç kişi birden girince sıkışmışlar." açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı
Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı
Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı
Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı
Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı
Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı

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İstanbul, Edirne, Göçmen, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı - Son Dakika
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