Göçmenler sınırlara akın ediyor - Son Dakika
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Göçmenler sınırlara akın ediyor

7 saat önce

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler, Yunanistan'a gitmek için Edirne'nin İpsala ilçesine akın ediyor.

Göçmenler sınırlara akın ediyor, System.String[]

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler, Yunanistan'a gitmek için Edirne'nin İpsala ilçesine akın ediyor.


Bir önceki günün akşam saatlerinde İpsala'ya gelen göçmenler, yakalandıkları yağmurun ardından geceyi şehir merkezinde geçirdi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ise sınır kapılarına yöneldi.


Yüzlerce düzensiz göçmen, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bir çok noktasından Türkiye- Yunanistan sınırını aşıp önce Yunanistan, ardından da Avrupa ülkelerine gitmek üzere yola çıktı.


İçlerinde kadın ve çocukların bulunduğu yüzlerce kişi, sınırlarda bir süre bekleyip hazırlandıktan sonra zorlu yürüyüşlerine başladı.


Günlerdir yollarda olan göçmenler, "Buraya kadar geldik artık geri dönemeyiz" diyerek sınırlara doğru ilerliyor. - EDİRNE

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
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