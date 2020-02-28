GÖÇMENLER TAKSİLERLE EDİRNE'YE İLERLİYOR - Son Dakika
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GÖÇMENLER TAKSİLERLE EDİRNE'YE İLERLİYOR

6 saat önce

Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendiHaber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.

GÖÇMENLER TAKSİLERLE EDİRNE'YE İLERLİYOR, System.String[]

Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendi

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA -  İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine İstanbul'un bir çok noktasından taksilerle yola çıkan göçmenler, Yunanistan'a ilerliyor. Göçmen dolu taksiler ilerlerken Edirne yolunda görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksilerin görüntüsü

-İlerleyen taksiler

-Yolda yürüyenler


Beyza Nur, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:56 Kaynak: DHA
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