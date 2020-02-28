Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor - Son Dakika

Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor
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Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendiHaber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:23 Kaynak: DHA
Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendi
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.
İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine İstanbul'un bir çok noktasından taksilerle yola çıkan göçmenler, Yunanistan'a ilerliyor. Göçmen dolu taksiler ilerlerken Edirne yolunda görüntülendi.
Son Dakika Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor