Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor - Son Dakika

Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor

7 saat önce

Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendiHaber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.

Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendi

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine İstanbul'un bir çok noktasından taksilerle yola çıkan göçmenler, Yunanistan'a ilerliyor. Göçmen dolu taksiler ilerlerken Edirne yolunda görüntülendi.

Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor

Beyza Nur, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:23 Kaynak: DHA
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