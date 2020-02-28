Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor - Son Dakika

Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendi

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine İstanbul'un bir çok noktasından taksilerle yola çıkan göçmenler, Yunanistan'a ilerliyor. Göçmen dolu taksiler ilerlerken Edirne yolunda görüntülendi.