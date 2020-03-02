Göçmenler, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor - Son Dakika
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Göçmenler, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor

6 saat önce

YUNANİSTAN'ın giriş ve çıkışlara kapattığı Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede bulunan göçmenlerin, bekleyişleri sürüyor.

Göçmenler, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor, System.String[]

YUNANİSTAN'ın giriş ve çıkışlara kapattığı Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede bulunan göçmenlerin, bekleyişleri sürüyor.

? Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki yoğunluğu her geçen saat artıyor. Pazarkule'nin karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan güvenlik güçleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Dün tampon bölgedeki göçmenlere, TOMA, gaz ve sis bombası ile müdahale eden Yunanistan güvenlik güçleri, bugün de tel örgülerin yakınlarındaki göçmenlere müdahalede bulundu.İki ülke arasındaki tampon bölgede günlerdir geçiş yapmak için bekleyen göçmenler, bugün de bekleyişlerini sürdürdü. Sessiz bir şekilde bekleyen göçmenler, sınır kapısı açılana kadar bölgede kalacaklarını söyledi.


Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
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