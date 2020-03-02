Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti (1) - Son Dakika

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti (1)

7 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı.

Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı.

Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü ihtilami deniyor.

İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti. Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.

Geri kalanlar başka bir alandan geçiş yapmak için sınırdan geri çekildi.

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti (1)

Yunanistan, Avrupa, İpsala, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:04 Kaynak: AA
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