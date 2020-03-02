Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti (2) - Son Dakika

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Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti (2)
6 saat önce
Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırından geçişi Tel çitleri kesen düzensiz göçmenler İpsala'dan Yunanistan'a geçti.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:02 Kaynak: AA
Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırından geçişi Tel çitleri kesen düzensiz göçmenler İpsala'dan Yunanistan'a geçti
Son Dakika Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü 7 yaşındaki Afgan Leyla, Yunan polisinin zulmünü anlattı: Beni odaya kilitleyip darp ettiler Avrupa basını, Yunanistan'ın mültecilere orantısız güç kullanmasına dikkat çekti: Sınırda insanlık batıyor Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı