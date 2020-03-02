Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti (2) - Son Dakika

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti (2)

6 saat önce

Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırından geçişi Tel çitleri kesen düzensiz göçmenler İpsala'dan Yunanistan'a geçti.

Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırından geçişi Tel çitleri kesen düzensiz göçmenler İpsala'dan Yunanistan'a geçti

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti (2)

Yunanistan, İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:02 Kaynak: AA
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Son Dakika

Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü
7 yaşındaki Afgan Leyla, Yunan polisinin zulmünü anlattı: Beni odaya kilitleyip darp ettiler Avrupa basını, Yunanistan'ın mültecilere orantısız güç kullanmasına dikkat çekti: Sınırda insanlık batıyor Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı

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