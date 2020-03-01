GÖÇMENLER ZEYTİNBURNU'NDAN EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÖÇMENLER ZEYTİNBURNU'NDAN EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

GÖÇMENLER ZEYTİNBURNU'NDAN EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR

6 saat önce

İstanbul'daki göçmenler bugün de Edirne'ye gitmeye devam ediyor.

GÖÇMENLER ZEYTİNBURNU'NDAN EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR, System.String[]

İstanbul'daki göçmenler bugün de Edirne'ye gitmeye devam ediyor.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan göçmenler, tuttukları taksi ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları, eşyalarıyla birlikte meydana gelerek kendilerini Edirne'ye götürecek araçları bekledi. Göçmenlerin yanlarına su ve kuru gıda da aldıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Göçmenlerden ve araçlardan görüntü

-Meydanda bekleyen göçmenler

-Göçmenlerin yanlarına yiyecek ve su alması

-Bekleyen göçmenlerden ve çocuklardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Zeytinburnu, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:24 Kaynak: DHA
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