Göçmenler zeytinburnu'ndan edirne'ye gitmeye devam ediyor - Son Dakika

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Göçmenler zeytinburnu'ndan edirne'ye gitmeye devam ediyor
6 saat önce
İstanbul'daki göçmenler bugün de Edirne'ye gitmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:38 Kaynak: DHA
İstanbul'daki göçmenler bugün de Edirne'ye gitmeye devam ediyor.
Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan göçmenler, tuttukları taksi ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları, eşyalarıyla birlikte meydana gelerek kendilerini Edirne'ye götürecek araçları bekledi. Göçmenlerin yanlarına su ve kuru gıda da aldıkları görüldü.
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