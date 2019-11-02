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Göçmenlerden şehit atalarına ziyaret

7 saat önce

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü, Sosyal Uyum Programı kapsamında ataları Çanakkale Savaşı'nda şehit olan göçmenleri Çanakkale Şehitliği'nde bir araya getirdi.

Göçmenlerden şehit atalarına ziyaret, System.String[]

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü, Sosyal Uyum Programı kapsamında ataları Çanakkale Savaşı'nda şehit olan göçmenleri Çanakkale Şehitliği'nde bir araya getirdi.

Suriye ve Iraklı 50 kişi Çanakkale'de şehit düşen atalarının kabirlerini ziyaret etti.


Şehitler Abidesi'ndeki temsili şehit mezarlarını ziyaret eden Suriye ve Iraklı yakınları mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti.


Etkinliğe, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Çanakkale Şube Başkanı Ergin Sezen ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.


Genel Müdür Altan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana Türkiye'de Suriyeli misafirlerin bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılay olarak toplam 16 merkezde Suriyelilere hizmet verdiklerini anlatan Altan, şu değerlendirmede bulundu:

"Hizmet verdiğimiz Suriyeli misafirlerimizin bir kısmının dedelerinin Çanakkale Savaşları'nda şehit olduğu ya da yaralandığını, aynı zamanda onlarda bu savaşlarla alakalı büyük hatıraların olduğunu keşfettik. Onlardan bir kısmını, 29 Ekim'de başlayan Kızılay Haftamız dolayısıyla Çanakkale Şehitliği'ne ziyarete getirdik. Onlar duydukları hikayeleri yerinde görsünler ve kendi torunlarına da anlatsınlar istedik. Buradaki amacımız da hem onların toplumumuzla olan uyumunu arttırmak hem de büyük ailenin yani Osmanlı ailesinin bağlarını güçlendirmek istedik."

Programa Kerkük'ten katılan Ahmet Benne, "Burada olmak benim için çok farklı bir duygu, Burada tam 104 yıl önce savaşan ecdadımız, atalarımız, din, dil, ırk demeden bizim için omuz omuza savaşmışlar. Biz refah ve huzur içinde yaşayalım diye. Bu paha biçilemez bir duygu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." diye konuştu.

Halepli Gülsüm Şerif, "Şehit dedelerimizin mezarını ziyaret ettiğim için çok heyecanlı ve mutluyum." ifadesini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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