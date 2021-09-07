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Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor - Son Dakika

Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor

07.09.2021 12:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısından sonra salgın süreciyle ilgili merak edilenlere cevap verdi. Ülkemizdeki göçmenlerin aşılanmasıyla ilgili de konuşan Koca, "Kaydı olana aşı yapıyoruz. Hiç kaydı olmayanı görmedikçe nasıl aşılayabiliriz? Gördüğümüz herkese aşı yaparız. Suriyeli yaklaşık 4 milyon göçmen var, hepsine ulaşıyoruz. Toplam kayıtlı Afgan sayısı 290 bin, bunun 150-160 bini kayıtlı, gerisi kayıt dışı. Kayıtlı olana zaten yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Kabine Toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bakan Koca, Mu varyantının sadece iki vakada tespit edildiğini belirterek, hastalarda ağırlıklı olarak delta ve delta plus'ın etkili olduğunu söyledi.

"KAYDI OLAN GÖÇMENLERE AŞI YAPIYORUZ"

Türkiye'de yaşayan göçmenlerin aşılandığını da anlatan Koca, "Kaydı olana aşı yapıyoruz. Hiç kaydı olmayanı görmedikçe nasıl aşılayabiliriz? Gördüğümüz herkese aşı yaparız. Suriyeli yaklaşık 4 milyon göçmen var, hepsine ulaşıyoruz. Afganlara da… Toplam kayıtlı Afgan sayısı 290 bin. Bunun 150-160 bini kayıtlı, gerisi kayıt dışı. Kayıtlı olana zaten yapıyoruz. Kayıtsız 150 bini de bulursak aşılarız" ifadesini kullandı.

"SERİ ÜRETİME 1,5-2 AY İÇİNDE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar hakkında da "Seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim." dedi.

"KAPASİTEMİZ BÜYÜK"

"İlerleyen zamanlarda aşıyı teşvik edebilmesi için PCR testinin ücretli olması gibi bir seçenek olur mu?" sorusuna Bakan Koca, şunları söyledi: "Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz. Yani PCR'ın şu an uygulandığı şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." karşılığını verdi. Hastanelerde PCR testi için yoğunluk yaşanmadığının aktarılması üzerine Koca, "Bütün alanlarda istemiyoruz, PCR'ın istendiği belli alanlar var ve bunu da 48 saat öncesinden istiyoruz. Dolayısıyla o yoğunluk 48 saate yayılmış oluyor, o anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum, çünkü büyük kapasitemiz var."

"İLAVE BİR TEDBİR GETİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Koca, Kovid-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı." bilgisini paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor
Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor

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Son Dakika Güncel Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor - Son Dakika


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