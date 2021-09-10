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Göçmenlere ev sahipliği yapan Kolombiya, yeni bir insani kriz ile karşı karşıya - Son Dakika

Göçmenlere ev sahipliği yapan Kolombiya, yeni bir insani kriz ile karşı karşıya

10.09.2021 11:01
Göçmenlere ev sahipliği yapan Kolombiya, yeni bir insani kriz ile karşı karşıya, System.String[]

Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki Necocli şehrindeki binlerce göçmenin yeni bir insani kriz ile karşı karşıya kalmasından endişe ediliyor.

Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki Necocli şehrindeki binlerce göçmenin yeni bir insani kriz ile karşı karşıya kalmasından endişe ediliyor.

Özellikle Haiti ve Küba'dan gelen yaklaşık 14 bin kayıtsız göçmenin, Necocli şehrinde bekleyişlerini sürdürdükleri bildirildi. Ülkenin Panama sınırına yakın sahil kenti Necocli'de göçmenlerin, yasadışı gruplar tarafından kontrol edilen ve "Darien Gap" olarak bilinen bir ormanlık alanı geçerek Panama'ya ve ardından ABD'ye ulaşmak istediği belirtildi.

Necocli Belediye Başkanı Jorge Augusto Tobon, bölgede yaşanan insani krize dikkati çekti. Şehirdeki kanalizasyon sisteminin 47 yıllık olduğunu ve sistemin inşa sürecinde şehir merkezi nüfusunun 4 bin 500 civarında olduğunu belirten Tobon, bu sistemin göçmenler ile artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamayacağını dile getirdi.

Necocli nüfusunun 22 bine ulaştığını ifade eden Tobon, üretilen günlük çöp miktarının da 15 tondan yaklaşık 50 tona çıktığına işaret etti. Tobon, altyapı ve sağlık hizmetlerindeki yetersizliğin, göçmenlerin halihazırda zor olan yaşam koşullarını daha da kötüleştirmesinden korktuklarını söyledi.

Belediye Başkanı Tobon'a göre, her gün yaklaşık 100 göçmen mide bulantısı ve solunum sıkıntısı şikayetleri ile bölgedeki sağlık merkezine başvuruyor. Tobon, aşısız oldukları ve yeterli hijyen koşullarına erişemedikleri için göçmenlerin birçoğunun Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini iddia etti.

Panama hükümetinin günlük 500 göçmenin ülkeye girmesine izin verdiğini belirten Tobon, bu sayının arttırılması çağrısında bulundu.

Aralarında hamile kadınların ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 14 bin göçmenin bir kısmı bölgedeki otel ve evlerde kalıyor, bir kısmı da sahile kurdukları çadırlarda yaşıyor.

Kolombiya'nın Antioquia bölgesi, Orta Amerika'yı geçerek ABD'ye ulaşmak isteyen göçmenler için geçiş güzergahı olarak kullanılıyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kolombiya, Panama, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmenlere ev sahipliği yapan Kolombiya, yeni bir insani kriz ile karşı karşıya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmenlere ev sahipliği yapan Kolombiya, yeni bir insani kriz ile karşı karşıya - Son Dakika
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