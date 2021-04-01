Son dakika haberi... Van'da, TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Van'da, TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı (2)
01.04.2021 16:48
Son dakika haberi: GÖÇMENLERE SICAK YEMEK Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde yakalanan 218 kaçak göçmen, belediyeye ait otobüsle ilçe merkezine getirildi.
GÖÇMENLERE SICAK YEMEK
Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde yakalanan 218 kaçak göçmen, belediyeye ait otobüsle ilçe merkezine getirildi. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu kaçak göçmenlere, Kışla Mahallesi'ndeki 12 Dev Adam Spor Salonu'na alındıktan sonra kaymakamlık ve belediye tarafından sıcak yemek ikramı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Barış KUL/ERCİŞ (Van),
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