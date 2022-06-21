Göçmenlere yönelik alınan karar dünyada tartışma yarattı! GPS takip cihazı gündemde - Son Dakika
Üye Girişi

Göçmenlere yönelik alınan karar dünyada tartışma yarattı! GPS takip cihazı gündemde

21.06.2022 16:59

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 1 yıl boyunca devam edecek pilot uygulama kapsamında bazı göçmenlere GPS takip cihazı takmaya hazırlanıyor. Cihaz takılan göçmenler, sokağa çıkma yasağına tutulabilecek, belirli yerlerden men edilebilecek ve bu kararlara uymadıkları takdirde gözaltına alınmaları söz konusu olabilecek. İngiltere Başbakanı Johnson'ın savunduğu uygulama Mülteci Konseyi başta olmak üzere birçok kesimin büyük tepkisini çekti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 1 yıl sürecek pilot uygulama kapsamında bazı göçmenlere GPS (Küresel Konumlama Sistemi) takip cihazı takmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, elektronik izleme denemesiyle, göçmenlerle düzenli temasın sürdürüleceği ve göçmenlik merkezlerinde kefaletle serbest bırakılanların kaçının kaçtığına dair veri toplanacağı bildirildi.

GÖZALTINA ALINMALARI VEYA KOVUŞTURMALARI SÖZ KONUSU OLABİLECEK

GPS cihazı takılan göçmenler, sokağa çıkma yasağına tabi tutulabilecek, belirli yerlerden men edilebilecek ve buna uymadıkları takdirde göçmenlerin gözaltına alınmaları veya kovuşturulmaları söz konusu olabilecek. Pilot uygulamadan kaç kişinin etkileneceği henüz belli değil.

BAŞBAKAN JOHNSON GPS UYGULAMASINI SAVUNDU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da söz konusu programı savunarak, ülkeye giren göçmenlerin sistemden kaybolmamasının önemli olduğu açıklamasında bulundu. Johnson, İngiltere'nin "çok misafirperver bir ülke" olduğunu öne sürerek, "Bununla gurur duyuyorum ama insanlar buraya yasa dışı yollardan geldiklerinde, yasaları çiğnediklerinde bu ayrımı yapmamız önemli. Ruanda politikamızla yaptığımız şey bu." ifadesini kullandı.

"İNGİLİZ HÜKÜMETİ, SAVAŞTAN KAÇAN İNSANLARA SUÇLU MUAMELESİ YAPIYOR"

Mülteci Konseyi (Refugee Council) Başkanı Enver Solomon ise konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin, savaş, kan ve zulümden kaçan insanlara suçlu muamelesi yapmasının "dehşet verici" olduğunu söyledi. Solomon, "Bu acımasız ve cezalandırıcı yaklaşım, yalnızca çok savunmasız insanlara merhamet göstermemekle kalmaz, aynı zamanda, İngiltere'de umutsuzca güvenlik arayanları caydırmada da bu yaklaşımın hiçbir etkisi olmaz." dedi. Mülteci ve sığınmacılara yönelik dayanışma çalışmaları yürüten Care4Calais adlı yardım örgütünün kurucusu Clare Moseley de şunları kaydetti; "Bence bu çok çirkin bir uygulama. Mülteciler genel olarak kaçmazlar. Kaçtıklarını gösteren hiçbir veri yok, asla yapmadılar. Sığınma talebinde bulunmak için buradalar, öyleyse neden yapsınlar? Suçlu değiller, mağdurlar. Hükümetin mültecileri suçlu sayması, temelde kurbanları suçlamaktan başka bir şey değil."

YORUMLAR
500
İngiltere'de demiryolu çalışanları isyan bayrağını çekti! 40 binden fazla işçi son 30 yılın en büyük grevini başlattı İngiltere'de demiryolu çalışanları isyan bayrağını çekti! 40 binden fazla işçi son 30 yılın en büyük grevini başlattı Türk firmalar, İngiltere'de düzenlenen medikal turizm fuarı ve konferansına katıldı Türk firmalar, İngiltere'de düzenlenen medikal turizm fuarı ve konferansına katıldı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, England, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmenlere yönelik alınan karar dünyada tartışma yarattı! GPS takip cihazı gündemde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Göçmenlere yönelik alınan karar dünyada tartışma yarattı! GPS takip cihazı gündemde
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:48 Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti
16:46 Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
16:03 Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanın eşi, şiddet gördüğünü öne sürdü: Kocam beni dövdü ve belediye görevlileriyle gelip tehdit etti
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 17:12:56. #1.11#
SON DAKİKA: Göçmenlere yönelik alınan karar dünyada tartışma yarattı! GPS takip cihazı gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement