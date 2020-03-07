Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polis... - Son Dakika
Son Dakika Politika Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; 'Polis... - Son Dakika

Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polis...

6 saat önce

Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polis Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı.

Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;

Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polis Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı, burada polis özel harekatımıza da, sınır ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize de teşekkür ediyorum, hepsini tıkadılar. Biz ona literatürde tıkama diyoruz. Onların itmelerine müsaade etmediler" dedi. - ELAZIĞ

Süleyman Soylu, Polis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:52 Kaynak: İHA
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