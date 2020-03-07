Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polis Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı, burada polis özel harekatımıza da, sınır ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize de teşekkür ediyorum, hepsini tıkadılar. Biz ona literatürde tıkama diyoruz. Onların itmelerine müsaade etmediler" dedi. - ELAZIĞ