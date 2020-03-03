Göçmenlere Yunan zulmü - Son Dakika
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Göçmenlere Yunan zulmü

6 saat önce

Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunanistan polisi tarafından para ve kıyafetleri alınıp dövüldükten sonra Türkiye'ye geri gönderildi.

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Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunanistan polisi tarafından para ve kıyafetleri alınıp dövüldükten sonra Türkiye'ye geri gönderildi.

Göçmenlerin, Edirne'den Yunanistan'a geçme mücadelesi devam ederken, Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptıktan sonra Yunan polisi tarafından yakalananlar, Türkiye'ye geri gönderiliyor.

Suriyelilerden oluşan göçmen grubu, Yunan polisleri tarafından dövülüp, gasp edilip paraları alındıktan sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini söyledi. Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünden sınırı geçen bir grup göçmenler sınırı geçtikten yunan polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildi. Darp edilip paralarına el konulan göçmenler 112 sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:45 Kaynak: İHA
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