GÖÇMENLERE YUNANİSTAN'IN GAZLI MÜDAHALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÖÇMENLERE YUNANİSTAN'IN GAZLI MÜDAHALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

GÖÇMENLERE YUNANİSTAN'IN GAZLI MÜDAHALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'ın göçmenlere gazlı müdahalesi havadan görüntülendiPazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor.

GÖÇMENLERE YUNANİSTAN'IN GAZLI MÜDAHALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'ın göçmenlere gazlı müdahalesi havadan görüntülendi

Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerini taşla karşılık veriyor. Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik sürüyor. Gazlı müdahale havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Müdahalenin havadan görüntüleri


Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
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