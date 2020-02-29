GÖÇMENLERE YUNANİSTAN'IN GAZLI MÜDAHALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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GÖÇMENLERE YUNANİSTAN'IN GAZLI MÜDAHALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'ın göçmenlere gazlı müdahalesi havadan görüntülendiPazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'ın göçmenlere gazlı müdahalesi havadan görüntülendi
Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerini taşla karşılık veriyor. Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik sürüyor. Gazlı müdahale havadan da görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Müdahalenin havadan görüntüleri
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