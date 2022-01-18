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Göçmenleri denizin ortasına bıraktılar - Son Dakika

Göçmenleri denizin ortasına bıraktılar

18.01.2022 11:06
Göçmenleri denizin ortasına bıraktılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki göçmen olayında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve bindikleri bot motor arızası yapan göçmenleri, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki göçmen olayında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve bindikleri bot motor arızası yapan göçmenleri, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Lastik bot içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da olduğu 20 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Sabah saatlerinde yaşanan diğer göçmen olayında ise Bodrum açıklarındaki can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. İki olayda kurtarılarak karaya çıkarılan toplam 38 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Göçmenleri denizin ortasına bıraktılar

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göçmenleri denizin ortasına bıraktılar - Son Dakika


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