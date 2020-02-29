Göçmenleri fırtına da durduramıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Göçmenleri fırtına da durduramıyor - Son Dakika

Göçmenleri fırtına da durduramıyor

6 saat önce

Avrupa hayallerine ulaşmak büyük beklenti içine giren göçmenler, olumsuz havaya rağmen Ege Denizi'nden Yunan adalarına ulaşmak için her yolu deniyor.

Göçmenleri fırtına da durduramıyor, System.String[]

Avrupa hayallerine ulaşmak büyük beklenti içine giren göçmenler, olumsuz havaya rağmen Ege Denizi'nden Yunan adalarına ulaşmak için her yolu deniyor.


Son 24 saat içerisinde sağanak yağmur, şiddetli lodos ve fırtınaya rağmen Kuşadası Körfezi'nden Sisam adası'na deniz yoluyla 4 ayrı lastik botla 185 göçmenin ulaştığı öğrenildi. Yunan adalarından gelen görüntülerde, elverişsiz hava şartlarını zorlayan göçmenlerin, Sisam adasına ayak basar basmaz Yunan polisi tarafından yakalandığı görüldü. Bu arada, Kuşadası Körfezi'nde çeşitli noktalarda bekleyen ve çoğunluğunu da kadın ve çocukların oluşturduğu göçmenlerin ise zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisini kaybetmesini bekliyor. - AYDIN

Ege Denizi, Avrupa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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