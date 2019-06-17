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Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar

23 dakika önce

Türkiye'ye yasa dışı yollara giren ve iş vaadiyle dolandırılan 75 kaçak göçmen, 'İstanbul' diye Ankara'ya bırakıldı.

Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar, System.String[]

Türkiye'ye yasa dışı yollara giren ve iş vaadiyle dolandırılan 75 kaçak göçmen, 'İstanbul' diye Ankara'ya bırakıldı.
Türkiye'ye kaçak yollarla giren 12 Bangladeş, 30 Pakistan ve 33 Afgan uyruklu göçmen, İstanbul'da çalışmak için insan kaçakcılarıyla 500 dolar karşılığında anlaşma yaptı. İş vaadiyle dolandırılan kaçaklar, bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa plakalı 3 minibüsle Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) yakınlarına bırakıldı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde yürüyen kaçaklar, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Göçmenlerin çoğunun pasaportunun bulunmadığı ve Türkçe bilmedikleri öğrenildi. 75 göçmenin Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Çiftlik Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor. Kaçakları, Ankara'ya bırakan minibüslerin Gölbaşı ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulduğu öğrenildi.
Kaçakların buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:58 Kaynak: DHA
Türkiye, İstanbul, Ankara, Güncel
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