Göçmenleri İstanbul'dan sınır kapılarına ücretsiz taşıyan otobüsleri kim tuttu tartışması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Göçmenleri İstanbul'dan sınır kapılarına ücretsiz taşıyan otobüsleri kim tuttu tartışması - Son Dakika Dünya

Göçmenleri İstanbul'dan sınır kapılarına ücretsiz taşıyan otobüsleri kim tuttu tartışması

6 saat önce

Edirne'nin yanı sıra İstanbul'dan da otobüsler göçmenleri sınır kapılarına taşımak için hareket ediyor.

Göçmenleri İstanbul'dan sınır kapılarına ücretsiz taşıyan otobüsleri kim tuttu tartışması, System.String[]

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmayacağına dair açıklamaların ardından yüzlerce düzensiz göçmen sınır kapılarına akın etti. Edirne'nin yanı sıra İstanbul'dan da otobüsler göçmenleri sınır kapılarına taşımak için hareket ediyor.


İstanbul Fatih'te Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önünden kalkan otobüslerin üzerinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve MK Travel ifadeleri yer alıyor. Otobüs şoförleri, euronews Türkçe'ye yaptıkları açıklamalarda araçların Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut tarafından tutulduğunu ifade etti. Konuyla ilgili kendisine telefonla ulaştığımız Davut, otobüsleri tuttuğuna dair iddiaları kabul etmiyor. "Otobüslerin bir kısmı ücretli gidiyor" diyen Mehdi Davut, araçları kimin organize ettiğini bilmediğini aktardı.

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İstanbul, Türkiye, Avrupa, Edirne, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:34 
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