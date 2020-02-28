Göçmenleri İstanbul'dan sınır kapılarına ücretsiz taşıyan otobüsleri kim tuttu tartışması

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmayacağına dair açıklamaların ardından yüzlerce düzensiz göçmen sınır kapılarına akın etti. Edirne'nin yanı sıra İstanbul'dan da otobüsler göçmenleri sınır kapılarına taşımak için hareket ediyor.



İstanbul Fatih'te Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önünden kalkan otobüslerin üzerinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve MK Travel ifadeleri yer alıyor. Otobüs şoförleri, euronews Türkçe'ye yaptıkları açıklamalarda araçların Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut tarafından tutulduğunu ifade etti. Konuyla ilgili kendisine telefonla ulaştığımız Davut, otobüsleri tuttuğuna dair iddiaları kabul etmiyor. "Otobüslerin bir kısmı ücretli gidiyor" diyen Mehdi Davut, araçları kimin organize ettiğini bilmediğini aktardı.