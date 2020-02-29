Göçmenleri İstanbul'dan sınır kapılarına ücretsiz taşıyan otobüsleri kim tuttu tartışması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Göçmenleri İstanbul'dan sınır kapılarına ücretsiz taşıyan otobüsleri kim tuttu tartışması - Son Dakika Dünya

Göçmenleri İstanbul'dan sınır kapılarına ücretsiz taşıyan otobüsleri kim tuttu tartışması

6 saat önce

Edirne'nin yanı sıra İstanbul'dan da otobüsler göçmenleri sınır kapılarına taşımak için hareket ediyor.

Edirne'nin yanı sıra İstanbul'dan da otobüsler göçmenleri sınır kapılarına taşımak için hareket ediyor.View on euronews

Göçmenleri İstanbul'dan sınır kapılarına ücretsiz taşıyan otobüsleri kim tuttu tartışması

İstanbul, Edirne, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:18 
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