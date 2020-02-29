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Göçmenleri İstanbul'dan sınır kapılarına ücretsiz taşıyan otobüsleri kim tuttu tartışması
6 saat önce
Edirne'nin yanı sıra İstanbul'dan da otobüsler göçmenleri sınır kapılarına taşımak için hareket ediyor.
Edirne'nin yanı sıra İstanbul'dan da otobüsler göçmenleri sınır kapılarına taşımak için hareket ediyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:18
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