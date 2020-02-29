Göçmenleri İstanbul'dan sınır kapılarına ücretsiz taşıyan otobüsleri kim tuttu tartışması

Edirne 'nin yanı sıra İstanbul 'dan da otobüsler göçmenleri sınır kapılarına taşımak için hareket ediyor.View on euronews

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Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz?