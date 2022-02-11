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Göçmenleri İtalya'ya kaçıran tekneye İHA destekli operasyon: 197 göçmen yakalandı - Son Dakika

Göçmenleri İtalya'ya kaçıran tekneye İHA destekli operasyon: 197 göçmen yakalandı

11.02.2022 12:24

Göçmenleri İtalya'ya kaçıran tekneye İHA destekli operasyon: 197 göçmen yakalandı İtalya'ya kaçışı organize eden 10 insan kaçakçısı da gözaltında İzmir'in Foça ilçesinde, bir tekneye insansız hava araçlarının desteğiyle düzenlenen operasyonda, İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen...

Göçmenleri İtalya'ya kaçıran tekneye İHA destekli operasyon: 197 göçmen yakalandı

İtalya'ya kaçışı organize eden 10 insan kaçakçısı da gözaltında

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde, bir tekneye insansız hava araçlarının desteğiyle düzenlenen operasyonda, İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 göçmen yakalandı. Baskında, göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planlayan 10 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir sahil hattından deniz yoluyla göçmenlerin yurt dışına kaçırılmasını organize eden suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Foça ilçesinden çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağının bilgisini aldı.

Bunun üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, İHA destekli operasyonun düğmesine basıldı. Harekete geçen ekipler, Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekneyi insansız hava aracıyla tespit etti.

İtalya'ya kaçışı organize eden 10 insan kaçakçısı da gözaltında

Daha sonra tekneye baskın yapan ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 197 göçmeni yakaladı. Operasyon kapsamında, 10 insan kaçakçısı da yakalanarak gözaltına alındı.

10 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Göçmenleri İtalya'ya kaçıran tekneye İHA destekli operasyon: 197 göçmen yakalandı
Göçmenleri İtalya'ya kaçıran tekneye İHA destekli operasyon: 197 göçmen yakalandı
Göçmenleri İtalya'ya kaçıran tekneye İHA destekli operasyon: 197 göçmen yakalandı
Göçmenleri İtalya'ya kaçıran tekneye İHA destekli operasyon: 197 göçmen yakalandı
Göçmenleri İtalya'ya kaçıran tekneye İHA destekli operasyon: 197 göçmen yakalandı

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İhlas Haber Ajansı, İtalya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göçmenleri İtalya'ya kaçıran tekneye İHA destekli operasyon: 197 göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmenleri İtalya'ya kaçıran tekneye İHA destekli operasyon: 197 göçmen yakalandı - Son Dakika
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