Göçmenleri kurtaran Alman kadın kaptan, İtalyan Bakanı Salvini'ye hakaret davası açıyor
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Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri Lampedusa Adası'na götürerek İtalya'nın aşırı sağcı, popülist hükümetinin sert tepkisine neden olan Alman kadın kaptan Carola Rackete, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye hakaret davası açıyor
Akdeniz
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:07
'de kurtardığı göçmenleri Lampedusa
Adası'na götürerek İtalya
'nın aşırı sağcı, popülist hükümetinin sert tepkisine neden olan Alman kaptan Carola Rackete, İtalya Başbakan Yardımcısı
ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
'ye hakaret davası açıyor.
İtalyan Sahil Muhafaza ekiplerinin engellemelerine rağmen 41 göçmeni Lampedusa Adası'na bıraktıktan sonra ev hapsine alınan kaptan 31 yaşındaki Rackete, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.
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