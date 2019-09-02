Son Dakika Haberleri: Göçmenleri taşıyan araç düğün salonu otoparkına girdi: 14 yaralı
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Göçmenleri taşıyan araç düğün salonu otoparkına girdi: 14 yaralı

2 saat önce

Malkara-Keşan yolunda göçmenleri taşıyan araç yoldan çıkıp düğün salonu otoparkındaki araçların üzerine uçtu.

Göçmenleri taşıyan araç düğün salonu otoparkına girdi: 14 yaralı, System.String[]

Malkara- Keşan yolunda göçmenleri taşıyan araç yoldan çıkıp düğün salonu otoparkındaki araçların üzerine uçtu. Araçtan 14 düzensiz göçmen yaralı olarak kurtarıldı.


Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Malkara-Keşan yolunda meydana geldi. Taşıdığı göçmenleri Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçirmeye çalışan Semih Y. yönetimindeki araç Malkara'dan Keşan'a doğru ilerlerken jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Ekiplerden kaçmak isteyen sürücü, İpsala yönüne doğru kaçmaya devam ederken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol üzerinde bulunan bir düğün salonunun otoparkına girdi.


Otopark girişindeki bulunan çiçek havuzuna çarpan araç, otoparkta bulunan diğer 3 aracın üzerine düştü. Kaza sonrasında araçtaki 14 göçmen ve sürücü aracın ön camı kırılarak dışarı çıkarılırken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi. İlk tedavileri ayakta yapılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 düzensiz göçmen daha sonra Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazada hasar alan araç çekici ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Malkara, Keşan, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:18 Kaynak: İHA
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